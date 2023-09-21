أذربيجان تؤكد مقتل ستة جنود روس من قوة حفظ السلام خلال الهجوم في قره باغ

كشفت اذربيجان، للمرة الاولى، عدد جنود حفظ السلام الروس الذين قتلوا في حادثين منفصلين خلال هجوم باكو في ناغورني قره باغ.



وأكدت النيابة العامة الاذربيجانية أن جنودا أذربيجانيين قتلوا خمسة جنود روس الخميس عبر اطلاق النار على سيارتهم بعدما اعتقدوا انهم انفصاليون ارمينيون.



كذلك، قُتل جندي روسي سادس في اليوم نفسه بأيدي "عناصر غير معروفين ينتمون الى فصائل مسلحة ارمينية" اطلقوا النار على آليته، وفق المصدر نفسه.