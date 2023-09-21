البيت الأبيض: واشنطن ستزود أوكرانيا قدرات "كبيرة" للدفاع الجوي

اعلن البيت الابيض أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا قدرات "كبيرة" للدفاع الجوي، لكن بدون تزويدها في المرحلة الراهنة صواريخ "أتاكمس" البعيدة المدى التي تطالب بها.وقال مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان في مؤتمر صحافي إن الرئيس الاميركي "قرر أنه لن يزود (كييف) صواريخ أتاكمس، لكنه لم يستبعد هذا الاحتمال مستقبلا".وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الأسبوع، والموجود في واشنطن الخميس استعداداً لزيارة البيت الأبيض، أن مغادرته بدون الحصول على هذه الصواريخ التكتيكية القوية، ستشكل "خيبة أمل" بالنسبة اليه.وأشاد بنتائج الهجوم المضاد الذي تشنه القوات المسلحة الأوكرانية وينتقده مسؤولون عسكريون أميركيون في الصحافة لم يكشفوا عن اسمائهم.وقال "أوكرانيا تستعيد أراضيها بالفعل، وهي تفعل ذلك بشكل منهجي، خطوة تلو أخرى".واعتبر مستشار جو بايدن أنه بفضل المساعدة العسكرية الأميركية خصوصاً، نجحت القوات الأوكرانية "في تحرير أراض خلال ثلاثة أشهر تفوق ما تمكن الروس من الاستيلاء عليه في ثمانية أشهر".وقال ساليفان "مدن كبرى عديدة في أوكرانيا ليست تحت الاحتلال أو السيطرة الروسية اليوم. أولاً بفضل شجاعة الجنود الأوكرانيين والشعب الأوكراني الذي يدعمهم، ولكن أيضاً، وإلى حد كبير، بفضل الدعم المادي الذي قدمناه".ويطالب بعض أعضاء الكونغرس الأميركي من المعارضة الجمهورية الولايات المتحدة بوضع حد للمساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، معتبرين أن قضيتها خاسرة.