عباس: لا سلام في الشرق الاوسط بدون حصول الفلسطينيين على "حقوقهم"

عباس: لا سلام في الشرق الاوسط بدون حصول الفلسطينيين على "حقوقهم"



حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة من أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الاوسط من دون حصول الشعب الفلسطيني على "كامل حقوقه".



وقال عباس في مستهل خطابه "واهم من يظن ان السلام يمكن ان يتحقق من دون حصول شعبنا على كامل حقوقه".

