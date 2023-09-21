بايدن يؤكد لزيلينسكي "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا

بايدن يؤكد لزيلينسكي "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا



أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن لدى استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض "حرصه على وقوف العالم إلى جانب" أوكرانيا.



في المقابل لفت زيلينسكي خلال اللقاء في المكتب البيضوي إلى أنه "بدأ يومه في الكونغرس الأميركي لشكر البرلمانيين والشعب الأميركي على دعمهم الكبير والهائل".







