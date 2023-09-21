0min

قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة

قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة



حذّر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الأمم المتحدة من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده.



واتّهم البرهان قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم "مجموعات إرهابية"، وقال في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر أشبه بـ"شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان".





