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قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة
أخبار دولية
2023-09-21 | 17:30
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قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة
قائد الجيش السوداني يحذّر في الأمم المتحدة من تمدّد النزاع في المنطقة
حذّر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الأمم المتحدة من تمدّد نطاق الحرب الدائرة في السودان بين جيشه وقوات الدعم السريع إلى خارج حدود بلاده.
واتّهم البرهان قوات الدعم السريع بالسعي لتلقي دعم "مجموعات إرهابية"، وقال في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الأمر أشبه بـ"شرارة لانتقال الحرب إلى دول أخرى في المنطقة حول السودان".
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