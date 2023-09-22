بايدن يعلن أن أولى دبابات أبرامز الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن أولى دبابات "أبرامز ام 1" الأميركية ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية.



وأعلن بايدن في البيت الأبيض وإلى جانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا".



والزيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ بدء روسيا غزو بلاده في شباط 2022.



وأكد بايدن أنه "وافق على الشريحة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا" والتي قدّرها البنتاغون بـ325 مليون دولار.



وتشمل شريحة المساعدات صواريخ للدفاع الجوي وذخيرة لمنظومات هايمارس الصاروخية وأسلحة مضادة للدبابات وطلقات مدفعية.



وتشمل الحزمة طلقات مدفعية عيار 155 ملم تحوي ذخائر عنقودية كانت واشنطن قد وافقت للمرة الأولى على تزويد أوكرانيا بها في تموز.