الشرطة الإسرائيلية: إصابة فلسطيني بعد طعنه حارسا في القدس الشرقية

طعن شاب فلسطيني حارسا إسرائيليا وأصابه في محطة للترامواي في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، قبل أن يصاب برصاص حارسين آخرين أطلقا النار عليه، بحسب ما أعلنت الشرطة الاسرائيلية.



وأوضحت الشرطة في بيان أن شابا يبلغ 19 عاما من سكان القدس الشرقية نفذ "هجوم طعن" في محطة الترامواي في جفعات هميفتار بشمال القدس.



وأضافت أنه تم "تحييد المهاجم بعد ثوان قليلة على الهجوم، بأيدي حارسين أطلقا النار" عليه.



وقد أصيب بجروح خطرة واعتقلته الشرطة وتلقى العلاج وفق المصدر نفسه.

