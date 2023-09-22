متهم في إطار اعتداءات 11 أيلول يُعتبر غير أهل للمحاكمة

أكّدت المحكمة العسكرية الأميركية في غوانتانامو أنها لن تحاكم رمزي بن الشيبة، أحد المتهمين في اعتداءات 11 أيلول 2001، بسبب التبعات النفسية للتعذيب الذي تعرض له خلال اعتقاله.



واعتبر القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول أن وضعه النفسيّ يمنعه من الدفاع عن نفسه.

