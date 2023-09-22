سفينة محمّلة بالقمح تغادر مرفأ أوكرانيا متوجهة إلى مصر

أبحرت سفينة محمّلة بالقمح من مرفأ أوكراني متوجهة إلى مصر، وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية، مشيرة إلى أنها ثاني مرة هذا الأسبوع تسلك سفينة الممر البحري الذي اقامته كييف للالتفاف على الحصار والتهديدات الروسية.



وأفاد وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف على منصة إكس بأنّ "سفينة أرويات غادرت مرفأ تشورنومورسك محملة بـ17600 طن من القمح الأوكراني، في طريقها إلى مصر".