شي جينبينغ يعلن أنّ الصين وسوريا ستقيمان "شراكة استراتيجية" جديدة

أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد، أنّ الصين وسوريا ستعلنان الجمعة عن "شراكة استراتيجية" جديدة.



وقال شي وفق تقرير لشبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع، "سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية".