البابا فرنسيس يصل إلى مرسيليا

يصل البابا فرنسيس الى مرسيليا اليوم الجمعة، من دون أن تكون زيارة دولة رسمية إلى فرنسا.



ويصل البابا إلى مرسيليا في سياق أزمة مهاجرين، الذين يصلون يكثافة من جزيرة لامبيدوزا الايطالية، الموجودة بين تونس وصقلية.