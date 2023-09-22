الجيش الإسرائيلي يقتل ناشطا فلسطينيا في الضفة الغربية

قتلت القوات الإسرائيلية ناشطا فلسطينيا الجمعة خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما اعلن الجيش وفصيل فلسطيني مسلح.



وهذا سادس فلسطيني يقتل خلال عملية اسرائيلية في الضفة الغربية منذ الثلاثاء.



وقال الجيش إن قواته أطلقت النار على "مشتبه بهم فتحوا النار وألقوا عبوة ناسفة على القوات" خلال مداهمة لقرية كفر دان قرب جنين شمال الضفة الغربية.



من ناحيتها، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب "اصيب برصاصة في بطنه".