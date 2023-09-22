أوكرانيا قصفت المقر العام للأسطول الروسي في القرم

أوكرانيا قصفت المقر العام للأسطول الروسي في القرم

شنت أوكرانيا الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما أفاد مسؤول محلي، قائلًا إنه يخشى وقوع ضربة أخرى.



وكتب الحاكم الذي عينته روسيا في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايييف على تلغرام أن "العدو شن هجومًا صاروخيًا على المقر العام للأسطول".



ولفت إلى أنه "يجري تحديد" حصيلة لضحايا محتملين وإلى أن حطامًا سقط قرب مسرح لوناتشارسكي المجاور.



وأفادت وكالة تاس الرسمية الروسية بأن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مبنى تشتعل فيه النيران.

