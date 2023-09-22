قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة

قائد فيلق القدس زار سوريا للإشراف على مناورات مشتركة

زار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني سوريا حيث أشرف على مناورة عسكرية مشتركة بين البلدين الحليفين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الجمهورية الإسلامية.



وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء مساء الخميس أن قآني بحث مع مسؤولين سوريين كبار التقاهم في دمشق سبل "التصدي للتحديات العسكرية والأمنية التي تواجه سوريا". إلى ذلك، أوردت "تسنيم" أن قآني أشرف على مناورة عسكرية إيرانية سورية مشتركة.



وأفادت الوكالة بأنه أشاد بـ"العلاقات الأخوية" بين سوريا وإيران، مؤكدًا أن إيران "ستقف إلى جانب الشعب السوري وقيادته في مواجهة التحديات".