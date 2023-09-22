أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم

أرمن قره باغ يعلنون التفاوض مع أذربيجان على سحب قواتهم

أعلن أرمن في ناغورني قره باغ الجمعة أنهم يتفاوضون مع أذربيجان على سحب قواتهم من المنطقة، بعد عملية عسكرية أذربيجانية خاطفة.



وقالوا في بيان: "المفاوضات جارية مع الجانب الأذربيجاني برعاية قوة حفظ السلام الروسية لتنظيم عملية إنسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين شردهم العدوان العسكري إلى منازلهم".