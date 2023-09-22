نتانياهو من الأمم المتحدة: إسرائيل على "عتبة" التطبيع مع السعودية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن إسرائيل على "عتبة" إقامة علاقات مع السعودية معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق "الفيتو" على العلاقات الإسرائيلية العربية.



وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام" والآن "أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".