نتانياهو يشدّد على ضرورة مواجهة إيران بتهديد جدي لمنعها من حيازة سلاح نووي

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة على ضرورة مواجهة إيران بـ"تهديد نووي ذي مصداقية"، قبل أن يصحّح مكتبه التعبير موضحا أنه "خطأ في القراءة"، وأن المقصود "تهديد عسكري".



وقال نتانياهو من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي". وأضاف: "قبل كل شيء، يجب مواجهة إيران بتهديد نووي ذي مصداقية".



وبعد وقت قصير على ذلك، أكّد مكتب نتانياهو في القدس أن نص الخطاب المكتوب يتحدث عن تهديد "عسكري"، لا "نووي"، مشيرا الى أنه "خطأ في القراءة".



وقال: "يتمسك رئيس الوزراء بالنص الأصلي لخطابه".



ويعرف على نطاق واسع بأن لإسرائيل برنامجا نوويا عسكريا، لكن الدولة العبرية لا تقرّ بذلك، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".