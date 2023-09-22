واشنطن وبكين تعلنان تشكيل مجموعتي عمل جديدتين

أعلنت الولايات المتحدة والصين الجمعة تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الإقتصادية والمالية، في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء إستقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين إقتصاديتين في العالم.



وتم الإتفاق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في تموز بين وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هي لايفنغ في بكين، وفق ما أعلنت وزارتها.



وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في" بإنشاء "مجموعة عمل إقتصادية" و"مجموعة عمل مالية"، وكشف أن المجموعتين ستجريان إجتماعات منتظمة وطارئة "لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة".