الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عواصف ترابية في إيران... ووفاة ثلاثة أشخاص
أخبار دولية
2023-09-22 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
عواصف ترابية في إيران... ووفاة ثلاثة أشخاص
لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم بينما تلقى المئات رعاية طبية بسبب عواصف ترابية اجتاحت محافظة سيستان-بلوشستان جنوب شرق إيران، بحسب وسائل اعلام رسمية الجمعة.
وفي السنوات الأخيرة، ازدادت وتيرة هذه العواصف في جنوب إيران حيث تجف الأراضي الرطبة بمعدل خطر ما يؤدي إلى نزاعات إقليمية على المياه.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا) عن رئيس إدارة الأزمات في المحافظة، مجيد محبي، قوله إن ثلاثة أشخاص "لقوا حتفهم في حوادث ناجمة عن انخفاض الرؤية" هذا الأسبوع.
وبحسب المسؤول فإنه في الأيام الثلاثة الماضية "طلب 1346 شخصا المساعدة الطبية من المستشفيات والمراكز الطبية".
وكان هؤلاء سكان خمس بلدات في المحافظة القريبة من الحدود مع أفغانستان، بحسب محبي.
وأشار أن المشاكل الصحية الأكثر شيوعا كانت أمراض الجهاز التنفسي والقلب والعينين.
وقالت توقعات صادرة عن مركز الأرصاد الجوية الإقليمي إنها تتوقع استمرار الرياح القوية والعواصف الترابية لأيام عدة.
وتعد إيران التي يقطنها أكثر من 85 مليون نسمة، واحدة من بين الدول الأكثر عرضة لتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة في العالم.
أخبار دولية
وفاة
عواصف ترابية
إيران
التالي
مواجهة في مجلس الأمن بين أرمينيا وأذربيجان بشأن ناغورني قره باغ
الصين تؤكد في الأمم المتحدة "إرادتها الثابتة" المتعلقة بتايوان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-15
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في ذكرى وفاة أميني
أخبار دولية
2023-09-15
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أربعة مسؤولين إيرانيين إضافيين في ذكرى وفاة أميني
0
أخبار دولية
2023-09-09
توقيفات جديدة في إيران قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني
أخبار دولية
2023-09-09
توقيفات جديدة في إيران قبيل ذكرى وفاة مهسا أميني
0
موضة وجمال
2023-09-08
صمم فستاناً لإمبراطورة إيران قديماً... وفاة مصمم الأزياء في "ديور" مارك بوهان
موضة وجمال
2023-09-08
صمم فستاناً لإمبراطورة إيران قديماً... وفاة مصمم الأزياء في "ديور" مارك بوهان
0
أخبار دولية
2023-09-01
منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسبب الاحتجاجات في إيران
أخبار دولية
2023-09-01
منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسبب الاحتجاجات في إيران
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:09
جرح 28 فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي في مواجهات على حدود غزة... وإسرائيل تقصف أهدافا في القطاع
أخبار دولية
15:09
جرح 28 فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي في مواجهات على حدود غزة... وإسرائيل تقصف أهدافا في القطاع
0
أخبار دولية
14:53
إيران تستدعي المبعوث السويسري احتجاجا على بيان أميركي-خليجي يدعم مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث
أخبار دولية
14:53
إيران تستدعي المبعوث السويسري احتجاجا على بيان أميركي-خليجي يدعم مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث
0
أخبار دولية
14:48
كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
أخبار دولية
14:48
كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
منوعات
2023-09-20
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
منوعات
2023-09-20
"نشاط زلزالي أقوى قادم".. توقع مخيف جديد للعالم الهولندي!
0
منوعات
2023-09-15
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
منوعات
2023-09-15
زار منزلها وتحرش بها... مراهقة شنقت نفسها بتعليقة ملابس وهذه القصة الكاملة!
0
امن وقضاء
2023-08-23
مولوي استقبل عائلة الياس الحصروني: التحقيقات ستصل الى خواتيمها
امن وقضاء
2023-08-23
مولوي استقبل عائلة الياس الحصروني: التحقيقات ستصل الى خواتيمها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:00
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
فنّ
06:00
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
2
اقتصاد
02:17
استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
اقتصاد
02:17
استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
3
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
4
فنّ
05:31
زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)
فنّ
05:31
زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)
5
حال الطقس
01:01
ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
01:01
ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
6
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
7
صحف اليوم
00:35
الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:35
الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)
8
منوعات
09:59
بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!
منوعات
09:59
بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More