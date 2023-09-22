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قتيل و15 جريحًا في ضربة على كريمنشوك في وسط أوكرانيا

قتيل و15 جريحًا في ضربة على كريمنشوك في وسط أوكرانيا

قتل شخص على الأقل وجرح 15 آخرون بينهم طفل الجمعة في ضربة روسية إستهدفت مدينة كريمنتشوك في وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم الإقليمي على تلغرام.



وقال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا: "العدو أطلق صواريخ على كريمنتشوك. أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخًا. للأسف أصيبت بنى تحتية".

