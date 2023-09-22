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كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي

أخبار دولية
2023-09-22 | 14:48
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كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي
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كندا تعلن عن مساعدة لأوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار كندي خلال زيارة زيلينسكي

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة خلال زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى العاصمة أوتاوا، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي أو 452 مليون يورو.
     
وأوضح ترودو أمام البرلمان الكندي أن هذه المساعدات على ثلاث سنوات، ستشمل تسليم كييف حوالي 50 آلية مدرعة وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات من طراز اف-16.

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