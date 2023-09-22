إيران تستدعي المبعوث السويسري احتجاجا على بيان أميركي-خليجي يدعم مطالبة الإمارات بالجزر الثلاث

أعلنت إيران أنها استدعت المبعوث السويسري لتقديم احتجاج على البيان الأميركي "الاستفزازي" بشأن نزاعها المستمر منذ عقود حول ثلاث جزر في الخليج تطالب بها الإمارات.



وردت وزارة الخارجية الإيرانية على بيان مشترك صدر الأربعاء، من كبار الدبلوماسيين الأميركيين وستة بلدان خليجية عربية، يدعم دعوات الإمارات لإجراء مفاوضات أو تحكيم في النزاع الذي يعود تاريخه إلى أوائل السبعينات.



وأفادت الوزارة في بيان بأنها "أبلغت الخميس احتجاج إيران الشديد وإدانتها لهذا الموقف غير المدروس والإجراءات الاستفزازية للحكومة الأميركية إلى القائم بالأعمال السويسري الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران".



وأضافت الوزارة، بحسب البيان، أن "إيران عازمة على الدفاع عن وحدة أراضيها وحماية أمنها ومصالحها ضد أي تهديدات من الحكومة الأميركية".



وتمثل سويسرا المصالح الأميركية في طهران التي تقيم علاقات دبلوماسية مع واشنطن منذ الثورة الاسلامية في 1979.



وتشكّل جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى الواقعة الى الشمال منهما، نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.



وتقع الجزر الثلاث في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمرّ عبره خمس إنتاج النفط في العالم.



وتؤكد الإمارات سيادتها على هذه الجزر التي تعتبرها إيران جزءا لا يتجزأ من أراضيها منذ عام 1971 إثر انسحاب القوات البريطانية من المنطقة.



وفي بيان الأربعاء، أكد دبلوماسيون أميركيون وخليجيون "دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية".



ودان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني الخميس الخطوة الأميركية، مشددا على أن الجزر الثلاث هي "للأبد جزء لا يتجزأ من أراضي" إيران.



وفي تموز، استدعت طهران السفير الروسي لديها للاحتجاج على دعم موسكو الصريح لمطالبة الإمارات العربية المتّحدة بالجزر.