جرح 28 فلسطينيا بالرصاص الإسرائيلي في مواجهات على حدود غزة... وإسرائيل تقصف أهدافا في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في غزة إصابة نحو ثلاثين فلسطينيا بجروح برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة خلال مواجهات على الحدود الشرقية لقطاع غزة مع إسرائيل التي ردت بشن ثلاث ضربات على أهداف عدة في القطاع بحسب جيشها.



وأكدت وزارة الصحة في غزة في بيان "وقوع 28 إصابة برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة".



وتجمع مئات الفلسطينيين في نقاط عدة قرب الحدود بين القطاع وإسرائيل وأشعلوا إطارات سيارات والقى عدد من المتظاهرين حجارة وزجاجات فارغة باتجاه الجنود الإسرائيليين الذين تحصنوا في عربات مصفحة أو خلف تلال رملية.



كما أطلق المتظاهرون عشرات البالونات بعضها محمل بمواد حارقة باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية لحدود غزة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "أغارت طائرة مسيرة قبل قليل على نقطتين عسكريتين تابعتين لحماس، حيث تقع تلك النقاط العسكرية في أماكن متاخمة لمناطق اجراء أعمال الشغب العنيفة واطلاق البالونات الحارقة بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة".



وقالت مصادر امنية محلية وشهود عيان لوكالة "فرانس برس" ان الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت موقعي رصد تابعين لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شرق مدينة غزة والآخر على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.



ومنذ بدء اندلاع التظاهرات على الحدود مع اسرائيل في 13 أيلول الحالي، اسفرت المواجهات عن مقتل ستة فلسطينيين وجرح نحو تسعين آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.