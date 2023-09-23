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رحيل الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن 98 عاما

أخبار دولية
2023-09-22 | 23:58
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رحيل الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن 98 عاما
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رحيل الرئيس الإيطالي السابق جورجيو نابوليتانو عن 98 عاما

أشاد سياسيون إيطاليون الجمعة بالرئيس السابق جورجيو نابوليتانو، السياسي المخضرم الذي رحل عن 98 عاما وشهد عهده تعاقب حكومات عدة.
     
اشتهر نابوليتانو باعتداله وبحنكته السياسية، وكان يُنظر إليه على أنه ضمانة للاستقرار في أوقات الاضطرابات السياسية المزمنة في إيطاليا.
     
وشغل زعيم الحزب الشيوعي السابق منصب رئيس الدولة في عدد من الحكومات بين عامي 2006 و2015.

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