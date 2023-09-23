تشارلز الثالث يختتم زيارته فرنسا

اختتم الملك تشارلز الثالث الجمعة زيارته الرسمية لفرنسا بمبادرة خضراء تمثلت في غرسه شجرة بلوط في دار بلدية مدينة بوردو، داعيا إلى "تفاهم" فرنسي بريطاني جديد بشأن مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي.



وجاءت هذه الخطوة الرمزية غداة خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ الفرنسي دعا خلاله تشارلز أيضا إلى استجابة "أكثر فعالية" لـ"حال الطوارئ العالمية في مجال المناخ والتنوع البيولوجي".



الجمعة في بوردو، استعان تشارلز بمجرفة أعطاه إياها رئيس بلدية المدينة بيير هورميك، وغرس شجرة بلوط "اختيرت لقدرتها على التكيف مع التغير المناخي"، وفقا لقصر باكنغهام.