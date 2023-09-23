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بلينكن يدعو الهند إلى التعاون مع تحقيق تجريه كندا في مقتل انفصالي من السيخ
أخبار دولية
2023-09-23 | 00:06
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بلينكن يدعو الهند إلى التعاون مع تحقيق تجريه كندا في مقتل انفصالي من السيخ
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهند الجمعة إلى التعاون مع كندا وضمان "المحاسبة" في قضية مقتل انفصالي من السيخ، بعدما اتّهمت أوتاوا نيودلهي بالضلوع في الجريمة.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة على تواصل مع كل من الهند التي تقيم معها علاقات جيّدة، وكندا التي تعد حليفا مقربا لواشنطن والتي طردت دبلوماسيا هنديا في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وقال بلينكن في تصريح للصحافيين في نيويورك حيث يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة "نريد أن نرى محاسبة. ومن الأهمية بمكان أن يأخذ التحقيق مجراه ويؤدي إلى تلك النتيجة".
أخبار دولية
الهند
التعاون
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