ارتفاع حصيلة ضحايا القصف في تمبكتو في مالي إلى خمسة قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف مدينة تمبكتو في شمال مالي إلى خمسة قتلى، وفق ما أعلن مسؤول محلي الجمعة.



وجاء الهجوم بعد شهر ونصف الشهر على حصار فرضه جهاديون على المنطقة.



وقع الهجوم الخميس فيما تم دفن الضحايا الجمعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن حاكم منطقة تمبكتو باكون كانتي قوله.



وأكد مصدر طبي إصابة 20 شخصا بجروح في الهجوم.

