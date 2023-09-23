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أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول

أخبار دولية
2023-09-23 | 04:22
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أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية &quot;رفيعة&quot; في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول
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أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول

أوكرانيا تعلن مقتل شخصيات قيادية "رفيعة" في الأسطول الروسي في هجوم سيفاستوبول

أعلنت أوكرانيا أن عشرات الأشخاص بينهم "شخصيات قيادية رفيعة في البحرية الروسية" قتلوا أو جُرحوا في هجوم صاروخي شنته على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي في مدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم قبل يوم.
     
وقال الجيش الأوكراني إن "تفاصيل الهجوم ستُكشف في أسرع وقت والنتيجة مقتل وجرح عشرات المحتلين بينهم شخصيات قيادية رفيعة في الأسطول" مضيفة أن الهجوم وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية".
     
 

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