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نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

أخبار دولية
2023-09-23 | 05:21
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نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر
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نتنياهو يرجح التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال أشهر

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتفاق المحتمل لتطبيع العلاقات مع السعودية بأنه نقلة نوعية في المنطقة.

وقال نتنياهو، في مقابلة تليفزيونية، إنه من المرجح أن تتوصل إسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا أن ذلك قد يمثل تحولا كبيرا في السياسة الخارجية كلا الجانبين، كما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف أن هذا المسار سيغير الشرق الأوسط إلى الأبد، إذ سيهدم جدران العداء ويخلق ممرا من خطوط أنابيب الطاقة، وخطوط السكك الحديدية، وكابلات الألياف الضوئية، بين آسيا عبر السعودية والأردن وإسرائيل والإمارات.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن المملكة تقترب من تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ووصف ولي العهد، المحادثات الهادفة إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين بأنها تقترب أكثر كل يوم، مشددا على أن القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

في حين وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تصريحات ولي العهد السعودي بأنها تاريخية، وقال إن توقيع اتفاقية تطبيع مع المملكة العربية السعودية قريبا.

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