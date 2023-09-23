إنهيار طريق سريع في السويد

انقلبت سيّارة وأُصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة نتيجة انهيار طريق سريع، لمسافة تزيد عن مئة متر، في جنوب غرب السويد.



وفتح تحقيق للكشف عن صلة محتملة بموقع بناء مجاور.