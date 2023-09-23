الـLBCI تدعم ترشيح المملكة العربية السعودية لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض

الـLBCI تدعم ترشيح المملكة لاستضافة اكسبو 2030 في الرياض



في اليوم الوطني السعودي، تدعم المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ترشيح المملكة لاستضافة Expo2030 في الرياض.



دعونا ندعم القوة التحولية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعيد تعريف ليس فقط بلد واحد، بل منطقة بأكملها.







