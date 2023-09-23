قافلة مساعدات للصليب الأحمر تدخل قره باغ

دخلت قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الاحمر السبت ناغورني قره باغ، هي الأولى منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذربيجان على هذه المنطقة ذات الغالبية الارمينية، بحسب مراسل لفرانس برس في المكان.



وقالت مسؤولة في الصليب الاحمر الدولي التقتها فرانس برس عند نقطة التفتيش الأرمينية في كورنيدزور لدى عبور القافلة، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبرت ممر لاتشين لتنقل خصوصا سبعين طنا من المساعدة الإنسانية للسكان".