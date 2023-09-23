عبد اللهيان: فرص التوصّل إلى إتفاق لإستئناف المفاوضات النووية تزداد

إعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أنّ فرص التوصّل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية لإستئناف المفاوضات النووية تزداد، إذا تجنبت الأخيرة الإزدواجية في مواقفها وأظهرت نوايا صادقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن عبد اللهيان قوله إنّ الأمور قد تسير نحو الأفضل إذا أظهر الجانب الأمريكي إرادة حقيقية.