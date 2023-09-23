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تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها في شمال مالي
أخبار دولية
2023-09-23 | 10:13
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تحطم طائرة عسكرية أثناء هبوطها في شمال مالي
تحطمت طائرة عسكرية صباح السبت أثناء هبوطها في مدينة غاو في شمال مالي، حسبما أفاد مصدر في المطار وآخر في بعثة الأمم المتحدة، بدون تقديم تفاصيل إضافية، بحسب وكالة فرانس برس.
وقال مصدر في المطار "الأسباب غير معروفة بعد". ولم تصدر أي محصلة. ولم تتمكن وكالة فرانس برس من تحديد هويات مستخدمي الطائرة على الفور.
وأكد متحدث باسم الجيش الألماني الذي ما زال موجوداً في غاو في إطار بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) لفرانس برس، وقوع الحادث صباحاً. وأضاف "بحسب المعلومات المتوافرة لدينا حاليا، تجاوزت الطائرة مدرج الهبوط"، موضحاً أنّ الطائرة ليست تابعة للجيش الألماني. وأفاد بأن "الطائرة من طراز أي-ال-76 (IL-76 روسية الصنع)، ولا يستخدمها الروس فحسب، بل تستخدمها أيضًا القوات المالية وغيرها".
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