أذربيجان تعلن أنها تعمل مع روسيا لنزع سلاح قوات قره باغ

أعلنت أذربيجان أنها تعمل مع روسيا على "نزع سلاح" قوات منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية، حيث حققت قواتها انتصارا عسكريا بداية الاسبوع.



وقال آنار ايفازوف متحدثا باسم جيش أذربيجان للصحافيين في مدينة شوشا التي تسيطر عليها باكو في الاقليم: "بالتعاون الوثيق مع جنود حفظ السلام الروس، نعمل على نزع سلاح" قوات منطقة ناغورني قره و"نقدم دعما للمدنيين".