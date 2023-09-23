مظاهرات السويداء مستمرة وباربارا ليف تؤكّد أهمية تطبيق القرار 2254

تستمر الاحتجاجات في محافظة السويداء منذ نحو شهرٍ تقريبًا.وقد خرج محتجون اليوم حاملين صورة الزعيم كمال جنبلاط بحسب فيديو تمّ تداولُه على وسائلِ التواصل الإجتماعي. ورددَ المتظاهرون هتافاتٍ داعية إلى التغييرِ السياسي والحرية.ورددَ المتظاهرون هُتافات داعية إلى التغيير السياسيّ والحرية، إضافة إلى مظاهرات أخرى تطالب بالعيش الكريم وبتطبيق القرار الأمميّ رقم 2254 ورحيل السلطة الحاكمة.وتشهدُ المحافظة مظاهراتٍ واسعة تطالب بالعيش الكريم وتطبيق القرار الأممي رقم 2254 ورحيلِ السلطةِ الحاكمة.تطبيق القرار 2254، هو مطلبٌ أميركي أيضاً، وهو ما أكدت عليه مساعدةُ وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف.