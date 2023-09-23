وزير خارجية أذربيجان: الأرمن مواطنون متساوون

وصفت أذربيجان أرمن مِنطقة ناغورني قره باغ الانفصالية بـ"المواطنين المتساوين"، معتبرة أنّهم يشكلون الغالبية.



وأكّد وزير خارجية أذربيجان جيهون بيرموف، من على منبر الأمم المتحدة أنّ "الدستور، القانون الوطني لاذربيجان، والالتزامات الدولية التي أعلناها تشكل أساسًا صلبًا لتحقيق هذا الهدف".





