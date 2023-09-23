لافروف: الغرب يخوض "قتالا مباشرا" ضد روسيا في أوكرانيا

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من على منبر الامم المتحدة، الدول الغربية بخوض "قتال مباشر" ضد روسيا في أوكرانيا.



وقال لافروف: "يمكنكم أن تسموه ما شئتم، لكنهم يقاتلوننا، يقاتلوننا في شكل مباشر. نسميها حربا هجينة، لكن هذا لا يغير الواقع"، مشيرا الى المساعدة المالية والأسلحة و"المرتزقة" الوافدين من دول غربية.