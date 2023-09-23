سعيٌ يونانيّ إلى توسيع نطاق اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

تسعى اليونان في كانون الأول إلى تجديد اتفاق الهجرة المبرم في العام 2016 بين الاتحاد الأوروبيّ وتركيا، وفق ما أعلن وزير الهجرة اليونانيّ ديميتريس كيريديس.وقال الوزير: "نريد اتفاقا. المناخ إيجابي والإتفاق سيكون بشكل أساسيّ بين أوروبا وتركيا. إنّها مشكلة أوروبية-تركية".وأشار الوزير إلى أنّ الهدف يكمن في توسيع نطاق إتفاق العام 2016 بمبادرة من اليونان لأنّها لديها المصلحة الأكبر بصفتها دولة تقع عند الخط الأماميّ الذي يقصده المهاجرون غير النظاميين سعيًا لدخول القارة.ومن المتوقّع أن يتم البحث في القضية في اجتماع من المقرر عقده في السابع من كانون الأول بين مسؤولين يونانيين وأتراك رفيعي المستوى في سالونيكي.