استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المالديف وإيران

استأنفت جزر المالديف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعدما قطعتها الدولة الواقعة في المحيط الهندي قبل سبع سنوات دعمًا للسعودية، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.وجاءت الخطوة في اجتماع بين وزيري خارجية البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أعقاب تقارب بوساطة صينية بين الجمهورية الإسلامية والمملكة سُجّل في آذار/مارس.