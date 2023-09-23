34 قتيلا في حريق داخل مستودع للوقود في بنين

قتل 34 شخصا على الأقل السبت جراء حريق اندلع في مستودع للوقود المهرب في جنوب بنين قرب الحدود مع نيجيريا، وفق ما أفاد وزير الداخلية الحسن سيدو.



وقال الوزير لصحافيين: "اندلع هذا الصباح حريق خطير في مدينة سيمي بودجي. أحصينا ويا للاسف 34 قتيلا بينهم رضيعان"، لافتا الى أن "سبب الحريق هو الوقود المهرب".