المملكة العربية السعودية تكشف عن قائمة المتحدثين في يوم السياحة العالمي 2023 في الرياض

المملكة العربية السعودية تكشف عن قائمة المتحدثين في يوم السياحة العالمي 2023 في الرياض



كشفت المملكة العربية السعودية أنه سيتوافد أكثر من 500 مسؤول حكومي وقادة السياحة وخبراء من 120 دولة إلى الرياض لحضور يوم السياحة العالمي 2023، مما يجعله الحدث الأكبر والأكثر تأثيرًا في التاريخ.



كما تم الكشف عن تفاصيل تشكيلة المتحدثين في يوم السياحة العالمي لهذا العام، والذي سيعقد في الرياض يومي 27 و28 أيلول.



ومع استعداد أكثر من 500 مسؤول حكومي وقادة الصناعة والخبراء من 120 دولة للحضور إلى الرياض لحضور هذا الحدث، يوضح مستوى الحضور أهمية اليوم العالمي للسياحة 2023 في رسم مستقبل نمو قطاع السياحة العالمي.



ويُظهر اتساع نطاق المتحدثين رفيعي المستوى الزخم الجماعي عبر الصناعة للاحتفال بنجاحات القطاع مع استكشاف الحلول لتحدياته الأكثر إلحاحًا. ومن بين المتحدثين الذين تم الإعلان عنهم اليوم السبت:



• وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب



• الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) زوراب بولوليكاشفيلي



• وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح



• نائبة وزير السياحة الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود



• وزيرة السياحة في جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل



• وزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك



• وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي



• وزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز



• الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون



• الأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو



• الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم كوشي



• الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو



• الرئيس التنفيذي لشركة Travelport جريج ويب



• الرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso ماثيو أبشيرش



• الرئيس التنفيذي لشركة OYO ريتيش أغاروال



وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "السياحة قوة قوية لتحقيق التقدم والتفاهم المتبادل. ولكن من أجل تحقيق فوائدها الكاملة، يجب حماية هذه القوة ورعايتها. في يوم السياحة العالمي هذا، ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء لبناء قطاع سياحي يخدم الناس والكوكب. لذا، دعونا نبذل المزيد من الجهود لتسخير الإمكانات الكاملة للسياحة المستدامة. لأن الاستثمار في السياحة المستدامة هو استثمار في مستقبل أفضل للجميع".



وسيُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار "السياحة والاستثمارات الخضراء" بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة فرص الاستثمار لتعزيز مرونة صناعة السياحة، وتوجيه القطاع نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة.



كما سيشهد الحدث الذي يستمر يومين مشاركة قادة السياحة في الخطب الرئيسية وحلقات النقاش التي تتمحور حول ثلاثة مواضيع أساسية لمنظمة السياحة العالمية: الناس والكوكب والازدهار. وسوف يستكشف المشاركون قوة السياحة ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، وتعزيز عالم أكثر انسجاما وترابطا.



وبحسب ما تم اعلانه أيضاً، سيستكشف اليوم الأول موضوع منظمة السياحة العالمية المتمثل في "السياحة والاستثمارات الخضراء" من خلال لوحات تتراوح بين قوة السياحة في بناء الجسور؛ الاستثمار في القدرات البشرية؛ وإمكانات الوجهات السياحية الأقل عبورًا؛ التحديات والحلول في تحقيق مستقبل مستدام؛ لسد فجوة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال. وفي مساء اليوم الأول، سيتم استضافة حفل عشاء في موقع الدرعية المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في المملكة العربية السعودية، احتفالاً باليوم العالمي لليوم 2023.



أمّا في يومه الثاني، فسوف ينعقد منتدى قادة السياحة تحت شعار "السياحة من أجل الناس والازدهار والحوار بين الثقافات". وستتناول جلسة القطاع العام المستقبل المستدام لهذه الصناعة، في حين ستستكشف جلسة القطاع الخاص السفر السلس الشامل. وسيتم أيضًا عقد جلسة تسليم يوم الذكرى العالمي 2024 بين المملكة العربية السعودية وجورجيا، قبل استضافة جورجيا للحدث في العام المقبل.



ويوضح حجم الحدث الذي تستضيفه الرياض الأهمية التي توليها الحكومة السعودية لتطوير قطاع السياحة العالمي. فقد تم انتخاب المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لعام 2023، واستضافت القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في الرياض العام الماضي.



ووفقًا لتقرير بارومتر منظمة السياحة العالمية الأخير، سجلت منطقة الشرق الأوسط أفضل النتائج في الفترة من كانون الثاني إلى حزيران 2023، مع ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 20 في المئة عن مستويات ما قبل الوباء. ولا تزل المنطقة هي المنطقة الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 حتى الآن، حيث تشهد المملكة العربية السعودية نمواً استثنائياً برقم مزدوج (+58 في المئة).