وزير الخارجية السعودي: ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأطراف اللبنانية لإصلاحات شاملة.



وأكد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كافة الأراضي ما سيسهم بالتصدي لتهريب المخدرات.



واشار الى أن الاتفاق مع إيران قائم على احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، أما في موضوع اليمن، قال: "حريصون على أمن اليمن والدفع بحل سياسي للأزمة".