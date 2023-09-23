المملكة العربية السعودية تكشف عن أسماء المتحدثين ليوم السياحة العالمي 2023 في الرياض

تم الكشف عن تفاصيل مجموعة المتحدثين ليوم السياحة العالمي لهذا العام (WTD)، الذي سيُعقد في الرياض في 27-28 أيلول.

مع أكثر من 500 مسؤول حكومي وقادة في هذا المجال وخبراء من أكثر من 120 دولة متوقع حضورهم إلى الرياض للمشاركة في الحدث، فإن مستوى الحضور يظهر أهمية WTD 2023 في رسم مستقبل نمو قطاع السياحة العالمي.

المتحدثون الذين تم الإعلان عنهم اليوم يشملون:

• سعادة السيد أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية

• زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)

• سعادة السيد خالد الفالح، وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية

• صاحبة السمو الملكي الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائب وزير السياحة

• سعادة السيدة باتريشيا دي ليل، وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا

• سعادة السيدة نيكولينا برنجاك، وزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا

• سعادة السيد محمد إرسوي، وزير الثقافة والسياحة في تركيا

• سعادة السيدة روزا آنا موريلو رودريغيز، وزيرة الدولة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا

• جوليا سيمبسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السفر والسياحة العالمي

• بانسي هو، الأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي

• الكابتن إبراهيم كوشي، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السعودية (السعودية)

• بييرفرانشيسكو فاغو، الرئيس التنفيذي لشركة MSC Cruises

• جريج ويب، الرئيس التنفيذي لشركة Travelport

• ماثيو أبتشرش، الرئيس التنفيذي لشركة Virtuoso

• ريتيش أغاروال، الرئيس التنفيذي لشركة OYO