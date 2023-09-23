بلينكن: الولايات المتحدة "قلقة" حيال سكان ناغورني قره باغ



أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت أرمينيا أن الولايات المتحدة تشعر بـ"قلق عميق" حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناغورني قره باغ، مضيفا أنها سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ".



وأضاف ميلر أن وزير الخارجية الأميركي "أكد أن الولايات المتحدة تدعو أذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي".



