مالي تحذّر أنها لن تقف "مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر

حذر وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، في الأمم المتحدة، من أن بلاده "لن تقف مكتوفة" في حال حصول تدخل عسكري في النيجر لاستعادة النظام الدستوري بعد الانقلاب.



واشار ديوب، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلا المجلس العسكري المالي، إلى أن بلاده "لا تزال تعارض بشدة أي تدخل عسكري من جانب إكواس".



وتابع قائلا: "أي تدخل عسكري في النيجر، أي عدوان، أي غزو لهذا البلد، يشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن في مالي، لكن أيضا للسلام والأمن في المنطقة، وستكون له بالضرورة عواقب وخيمة. لن نقف مكتوفين".



وتهدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) منذ أسابيع عدة، منفذي انقلاب 26 تموز، بشن تدخل عسكري بهدف إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.



ووقّعت مالي اتفاقا دفاعيا مع النيجر وبوركينا فاسو قبل أسبوع ينص على المساعدة المتبادلة في حال حصول هجوم يستهدف سيادة وسلامة أراضي الدول الثلاث التي يحكمها الجيش.



وهاجم ديوب مجددا فرنسا و"الهيمنة الاستعمارية الجديدة"، مشيدا في المقابل بروسيا "لتضامنها النشط والتزامها الموثوق على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".