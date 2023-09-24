عشرات الآلاف في شوارع فرنسا منددين بعنف الشرطة

تظاهر عشرات الآلاف السبت "ضد عنف الشرطة" في مدن فرنسية عدة، بينها باريس، حيث أصيب ثلاثة شرطيين بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم.



وتظاهر نحو 31300 شخص في كل أنحاء البلاد بينهم 9 آلاف في باريس وفق وزارة الداخلية، بينما قالت الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي" وحزب "إل إف إي" اليساري الراديكالي إن عدد المتظاهرين بلغ نحو 80 ألفا بينهم 15 ألفا في العاصمة.



وكانت نحو مئة منظمة نقابية وسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبقة العاملة قد دعت إلى هذه التظاهرة التي حظيت أيضا بدعم 150 شخصية سينمائية.



وفي العاصمة، وبعد انطلاق التظاهرة في أجواء هادئة، تشكّل موكب ضم مئات الملثمين وخرّبوا واجهات فروع مصارف وألقوا حجارة على سيارة للشرطة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.



وهوجمت هذه السيارة التي كانت عالقة في الزحمة بـ"قضيب من حديد" وفقا للشرطة.



وفي المجمل، اعتُقل ستة أشخاص في كل أنحاء فرنسا حسب تقرير نشرته وزارة الداخلية مساءً.



وفي باريس، هتف المتظاهرون "الشرطة في كل مكان، ولا عدالة في أي مكان"، و"لا عدالة، لا سلام" و"العدالة لنائل"، المراهق الذي قُتل في 27 حزيران قرب العاصمة الفرنسية أثناء حاجز تدقيق مروري، في واقعة أثارت موجة من أعمال الشغب في البلاد.