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لافروف: أرمينيا "صبّت الزيت على النار" في النزاع مع أذربيجيان

أخبار دولية
2023-09-24 | 00:36
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لافروف: أرمينيا &quot;صبّت الزيت على النار&quot; في النزاع مع أذربيجيان
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لافروف: أرمينيا "صبّت الزيت على النار" في النزاع مع أذربيجيان

اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قادة أرمينيا، بمفاقمة التوتر في ناغورني قره باغ، مبديا أمله في أن تبقى البلاد في فلك موسكو.
     
وفي كلمة ألقاها بالأمم المتحدة، اعتبر لافروف أن القوى الغربية "تحرّك الخيوط" لتقويض النفوذ الروسي، وأسف من أن القيادة في أرمينيا تصبّ من وقت لآخر بنفسها الزيت على النار. 
     
ونشرت قوات حفظ سلام روسية حول ناغورني قره باغ لمراقبة وقف إطلاق النار عقب جولة سابقة من القتال عام 2020 في الإقليم الذي كان يديره الانفصاليون الأرمينيون منذ عقود. 
     
وأشار لافروف إلى ما قاله أحد كبار السياسيين الأرمينيين حول تسليم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناغورني قره باغ إلى أذربيجان بعد حرب عام 2020. 
     
ورأى لافروف أنه"من السخافة اتهامنا بذلك"، مؤكدا أننا " مقتنعون بأن الشعب الأرمني يتذكر تاريخه". 
     
وأعرب عن ثقته في أن الأرمن سيظلون مرتبطين بـ"روسيا والدول الصديقة الأخرى في المنطقة بدلا من أولئك الذين يقفزون عليها من الخارج". 

أخبار دولية

لافروف

أرمينيا

أذربيجيان

ناغورني قره باغ

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