مقتل مدنيَين جراء قصف لقوات النظام في إدلب

قُتل مدنيان في قصف صاروخي شنته قوات النظام واستهدف مخيما للنازحين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد مسعفون.



وأشارت إحدى المنظمات في بيان إلى "مقتل مدنيين اثنين هما رجل مسن وامرأة وإصابة اثنين آخرين (طفل حاله حرجة ورجل)، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيما في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي".



وأفاد مراسل في وكالة فرانس برس موجود في المكان، بأن صاروخا أطلِق من مناطق يسيطر عليها النظام وسقط على خيمة متسببا بإحترقها، فيما قال المسعفون إنهم أخمدوا الحريق.



وبعد القصف بدأ سكان المخيم بالفرار وسط حال من الذعر وبينهم نساء وأطفال.