مقتل فلسطينيين اثنين بنيران الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي خلال عملية عسكرية فجر الاحد في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفادت الوزارة بأن القتيلين هما أسيد أبو علي (22 عاما) وعبد الرحمن أبو دغش (32 عاما)، موضحة أنهما "أصيبا بالرصاص في الرأس، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم صباح الاحد".



وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان من جهته أن قواته فككت "مركزا لقيادة عمليات" داخل أحد المباني في المخيم وعثرت على عدد كبير من العبوات الناسفة.



واشار الجيش الارائيلي إلى أنه "خلال العملية، فتح مشتبه بهم النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات التي ردت بالذخيرة الحية".



وقال مسؤولون من المخيم لوكالة فراس برس أن الجيش الاسرائيلي حاصر المخيم واقتحمه بعد منتصف الليل.



واكد ابراهيم النمر، وهو مسؤول سابق في اللجنة الشعبية للمخيم، أن "الشهيدين لم يكونا مسلحين وانما هما مدنيان".



وحسب النمر ، فإن الجيش الاسرائيلي دمّر عدة منازل وطرق رئيسية داخل المخيم خلال العملية العسكرية، قبل ان يغادر المخيم صباحا.